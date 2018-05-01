Инам Керимов произвел кадровые изменения в министерстве сельского хозяйства

1 мая, 2018 17:56

© Report/ Firi Salim Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В министерстве сельского хозяйства произошли кадровые изменения. Как сообщает Report, согласно приказу, подписанному новым министром сельского хозяйства Инамом Керимовым, Кочери Иманов освобожден от должности заведующего отделом технической политики структуры. Указанная должность пока остается вакантной. Другим приказом министра, К.Иманов назначен заведующим хозяйственным отделом министерства сельского хозяйства. Отметим, что согласно распоряжению, подписанному президентом Ильхамом Алиевым относительно формирования правительства после президентских выборов, Инам Керимов назначен министром сельского хозяйства.