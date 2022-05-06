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Инам Керимов: Основное давление на ограниченные природные ресурсы исходит от сельского хозяйства

Инам Керимов: Основное давление на ограниченные природные ресурсы исходит от сельского хозяйства "Обеспечение продовольствием около 10 миллиардов человек к 2050 году - это настоящее испытание для всех нас".
АПК
6 мая 2022 г. 16:46
Инам Керимов: Основное давление на ограниченные природные ресурсы исходит от сельского хозяйства

"Обеспечение продовольствием около 10 миллиардов человек к 2050 году - это настоящее испытание для всех нас".

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов на круглом столе для министров в рамках международной конференции "Взгляд в будущее: Переход к цифровому сельскому хозяйству".

"По статистике площадь мировых сельскохозяйственных угодий в 2020 году сократилась на 3% по сравнению с 2019 годом. С ростом населения пахотные земли на душу населения сократились на 17% во всех регионах в период с 2000 по 2019 год. Несмотря на тенденцию к снижению, валовое первичное производство увеличилось на 53%, это означает, что давление на наши ограниченные природные ресурсы исходит в основном от самого сельского хозяйства.

В течение многих лет инициировались новые подходы, разрабатывались новые стратегии и политика для решения проблем в агропродовольственной сфере. Однако сейчас глобализация подталкивает нас к цифровым и инновационным решениям. Цифровые технологии обладают огромной и трансформирующей силой для сельского хозяйства. Помимо сельского хозяйства, это еще и новые возможности для занятости, торговли, окружающей среды и рынков".

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Версия на азербайджанском языке İnam Kərimov: "Məhdud təbii ehtiyatlarımıza əsas təzyiqlər kənd təsərrüfatındandır"

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