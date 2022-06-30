Экспорт сельхозпродукции из Азербайджана в Россию увеличился

Увеличился импорт сельхозпродукции из Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана в Свердловскую область России.

Увеличился экспорт сельхозпродукции из Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана в Свердловскую область России.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российскую прессу.

"Доля стран-партнеров (поставок) значительно увеличилась: Узбекистан - примерно в три раза, Туркменистан - примерно в два раза. Экспорт арбузов из Азербайджана в Свердловскую область увеличился в 10 раз", - сообщила заместитель руководителя Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Светлана Терехова.

Отмечено, что основными странами-импортерами фруктов и овощей на территорию Свердловской области являются: Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Армения.

При этом доля Беларуси в российском импорте увеличилась с 40% до 80%.

Светлана Терехова подчеркнула, что прямые поставки экзотических фруктов из дальних стран прекратились, но их заменили ближайшие страны-партнеры.