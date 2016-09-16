Импорт продовольственных товаров в Азербайджане вырос на 23%

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Объемы импорта продовольственных товаров в Азербайджане выросли в годовом исчислении на 23,07% и за январь-август 2016 года составили 820 647,83 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период импорт мяса вырос на 70,12% и составил 20 375,73 тыс. долларов, сливочного масла - в 2 раза, до 33 358,86 тыс. долларов, фруктов и овощей - более чем в 2 раза, составив 85 650,40 тыс. долларов, чая - в 2,9 раза, до 26 687,85 тыс. долларов, молока - на 34,85% и достиг 5 193,17 тыс. долларов. За этот период импорт пшеницы сократился на 17,24%, до 178 980,97 тыс. долларов.

За первые 8 месяцев текущего года на долю продовольственных товаров пришлось 14,81% общего объема импорта. Отметим, что в аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 11,13%.