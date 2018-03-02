Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ 2 марта президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в области обеспечения интенсивного развития в растениеводстве.

Как сообщает Report, распоряжение преследует цель стимулирования производства сельскохозяйственной продукции в стране и обеспечения интенсивного развития растениеводства.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено обеспечить повышение верхнего предела общего размера льготы, применяемой к продажной цене минеральных удобрений, продаваемых Открытым акционерным обществом "Агролизинг" и другими юридическими и физическими лицами производителям сельскохозяйственной продукции, и биогумуса, производимого в стране промышленным способом, за каждый гектар посевных площадей и многолетних посевов генетически не модифицированных растений на 50 процентов, а верхнего предела размера льготы, применяемой к продажной цене пестицидов, - в 5 раз; обеспечить осуществление финансирования мер, связанных с частью 1 настоящего распоряжения, в 2018 году за счет средств, предусмотренных по "Мерам, связанным с обеспечением продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике" в подпункте 1.10.1.6 указа президента Азербайджанской Республики "О ряде вопросов, связанных с применением закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год" от 25 декабря 2017 года номер 1756, а также предусмотрение в соответствующем порядке в государственном бюджете на каждый год требуемых в предстоящие годы средств; в месячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать президента Азербайджанской Республики; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.