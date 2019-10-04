IFC представила новую платформу управления рисками в агросекторе Азербайджана

Международная финансовая корпорация (IFC) представила в Азербайджане новую платформу управления сельскохозяйственными рисками под названием "Клара".

Как сообщает Report, об этом сказала главный эксперт организации Лейла Гусейнли на пленарной сессии на тему "Перспективы управления рисками в цифровую эпоху" на 6-ой Ярмарке инвесторов "Микрофинансирование на распутье: устойчивое развитие в цифровую эру" в Баку.

По ее словам, на платформе представлено 40 продуктов: "Каждый продукт предлагает механизм управления рисками в аграрном секторе в соответствии с реалиями Азербайджана. "Клара" позволит сократить операционные расходы на 30-40%".

Презентация новой платформы состоится 10 октября.