ГСВН: За последние 3 года обнаружено более 10 тонн конины, предназначенной на продажу

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В ходе проведения контрольных мероприятий по устранению случаев непосредственной опасности здоровью людей в последние годы, хоть и не была обнаружена реализация ослятины, но в большом количестве обнаружена и уничтожена конина.

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы Государственной службы ветеринарного надзора (ГСВН) при министерстве сельского хозяйства Йолчу Ханвели.

По его словам, в 2015 году в целом было обнаружено и уничтожено около 60 тонн мясомолочной продукции неизвестного животного происхождения, из которых более 3 тонн составила конина: "В 2016 году обнаружено 70 тонн продукции неизвестного животного происхождения. Из них 5,3 тонн составила конина. В течение периода, минувшего с начала 2017 года, обнаружено 5-6 тонн продукции неизвестного происхождения, из которых более 2 тонн - конина".

Й. Ханвели также отметил, что при опросе желающих реализовать конину стало известно, что мясо поступает из большинства районов страны: "Желающие реализовать конину говорят, что привозят продукцию из Агджабеди, Барды, Имишли, Кюрдамира, Сальяна и других районов. Хоть конина не наносит серьезного вреда здоровью человека, имеющееся у этих животных заболевание манго может передаться людям, употребляющим данное мясо".

Руководитель пресс-службы также отметил, что для выяснения мест общепита, куда сбывается такое количество конины, собранные материалы переданы в правоохранительные органы: "У нас нет информации, в каких ресторанах, кафе и других местах продается привезенная продукция. Выяснение этого - работа правоохранительных органов. Поэтому все собранные в последнее время материалы переданы нами в правоохранительные органы для проведения расследования".