Госсекретарь США прибыл на Кубу с историческим визитом

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри прибыл с историческим визитом на Кубу. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, момент его прибытия в Гавану в прямом эфире показала телекомпания CNN.

Сообщается, что Керри стал первым столь высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров с 1945 года. У трапа самолета его встречала небольшая группа американских официальных лиц.

Как отмечается, визит Керри продлится меньше 12 часов. Главным пунктом программы станет официальное открытие посольства США в Гаване и поднятие над ним американского флага.

Также глава американской дипломатии проведет переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом, даст с ним совместную пресс-конференцию. Ожидается, что Керри встретится отдельно с представителями гражданского общества Кубы.





