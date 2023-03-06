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Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы

Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы В Азербайджане статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы.
АПК
6 марта 2023 г. 18:40
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы

В Азербайджане статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы.

Об этом Report заявил заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) Замир Дибиров.

По его словам, в настоящее время проводится оценивание действующих в стране агропарков: "Оценивается их функционирование в соответствии с бизнес-планами, правильное использование земельных участков”.

Заместитель председателя правления отметил, что оценивание связано с созданием реестра агропарков: “Созданные до сих пор агропарки организованы на основе заявок. Но уже определены их правовые рамки, принято положение. В настоящее время ведутся работы по созданию реестра".

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Версия на азербайджанском языке İZİA: "Fəaliyyətlərində nöqsanlar aşkarlanmış aqroparkların statusları ləğv olunacaq"

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