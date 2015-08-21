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    Глава ОБСЕ призвал к солидарной борьбе с первопричинами терроризма

    Ивица Дачич: Борясь с терроризмом, необходимо поддерживать терпимость и уважение к разнообразию и не забывать о правах человека и верховенстве права

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич призвал к удвоению усилий по борьбе с условиями, приводящими к возникновению терроризма, выразив соболезнования семьям погибших в недавних терактах в Египте, Тунисе, Таиланде и Турции. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Дачича, распространенном в пятницу пресс-службой организации.

    "Мы должны быть едиными и солидарными против варварского бича, которым является терроризм. Поскольку терроризм наносит удары без разбора, мы все должны работать вместе, сражаясь с ним, обращаясь глубже, к первопричинам проблемы, способствуя терпимости и уважению к разнообразию и поддерживая права человека и верховенство права", — отмечается в заявлении главы ОБСЕ.

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