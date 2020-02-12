Глава НИИ о влиянии засухи на сельское хозяйство Азербайджана

Засуха в Азербайджане, в первую очередь, негативно сказывается на качестве кормовых ресурсов в животноводстве.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции рассказала директор НИИ ветеринарии Министерства сельского хозяйства Сияла Рустамова.

По ее словам, засуха, в основном, влияет на развитие растений, что сказывается на секторе животноводства: "Глобальное потепление и фактор засухи, в первую очередь, негативно влияют на качество значимых для животноводства кормовых ресурсов".

Аномально теплая погода увеличивает вероятность вспышек новых эпидемий и эпизоотии среди животных, отметила она.

Директор НИИ растениеводства Эльмар Аллахвердиев считает, что влияние засухи на растениеводство и овощеводство может быть незначительным.

Он посоветовал фермерам пользоваться химическими средствами для защиты от вредителей. Помимо этого, предотвратить засуху можно с помощью ирригации. Своевременные меры позволят избежать проблем в секторе овощеводства, добавил он.