Глава государства: На некоторых территориях потери воды у нас составляют 40 и даже 50 процентов

Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/f77623ffa54046dec981ac377c4eebaf/58c1e71e-ab20-4786-8eed-6cf71bb39fc4_292.jpg

"Одна из отраслей, которой мы уделяем серьезное внимание, связана с орошением и водоснабжением. С целью создания дорожной карты для наших будущих систем управления водой я учредил специальную правительственную комиссию, возглавляемую заместителем премьер-министра. Членами данной комиссии являются многие министры".

Как передает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе видеоконференции с новоназначенным вице-президентом банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, региональным директором по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом и другими представителями банка.

К сожалению, срок эксплуатации значительной части инфраструктуры истек. На некоторых территориях потери воды у нас составляют 40 и даже 50 процентов, и это в стране, где не хватает водных ресурсов. В частности, в прошлом году у нас была сильная засуха. В этом году тоже. Знаете, такое расточительство в использовании воды неприемлемо. Поэтому правительство работает над этим. Мы планируем предпринять первые шаги в течение одного или 2 месяцев. Поэтому мне хотелось бы пригласить Всемирный банк к партнерству с точки зрения финансирования, контроля и консультаций, так как вы накопили огромный опыт в этой области. Поэтому я бы назвал данную сферу в числе вопросов, которые будут включены в нашу повестку дня.

Вы также отметили сельское хозяйство. Мы взаимодействуем с вами в этой области. Нам необходимо повысить конкурентоспособность сельского хозяйства и иметь представление о том, как двигаться вперед, потому что мы не должны обеспечивать своими ресурсами только собственные нужды, необходим еще и больший экспортный потенциал. Для этого мы должны больше выходить на экспортные рынки и думать о новых рынках. Все это связано с транспортной и логистической инфраструктурой, находящейся на последней реабилитационной стадии. Благодаря Всемирному банку мы реализовали очень важные проекты в этой области. В настоящее время мы в основном работаем над транспортным коридором Север-Юг, так как Восток-Запад уже реализован. Реабилитация железнодорожной сети от столицы до северных и южных границ. Железная дорога есть, однако новые объемы грузов требуют модернизации. Таким образом, данный проект также входит в нашу повестку дня.

Я также хотел бы поблагодарить за поддержку нашей судебной системы. Я лично принимал участие в церемонии открытия новых зданий судов. Не только здания, но и системы, технологии. Все эти проекты были реализованы при поддержке Всемирного банка. Учитывая ситуацию, связанную с пандемией, мы, естественно, нуждаемся в стратегии страны для управления кризисом в постпандемический период, так как некоторые отрасли нашей экономики серьезно пострадали. В особенности, туристическая сфера, где мы имели хорошие результаты и добились роста за последние 4 года. Азербайджан действительно превратился в интересное направление на туристической карте. Так что нам необходимо серьезно поработать над тем, чтобы оживить данный сектор после пандемии и вновь сделать Азербайджан привлекательным для иностранных туристов, так как туризм является одним из секторов, создающих свободно конвертируемую валюту. Мы нуждаемся в большем объеме свободно конвертируемой валюты, которая будет поступать от ненефтяного и негазового экспорта. Поэтому считаю, что сельское хозяйство, туризм и технологии станут основными отраслями, на которых мы сосредоточим наше внимание", - сказал Президент.