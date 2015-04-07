​Французская компания понесла убытки в Азербайджане

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Действующая в Азербайджане французская компания Lactalis, которая специализируется на молочных продуктах, в результате девальвации маната 21 февраля этого года понесла убытки. В результате финансового кризиса долг компании внешним партнерам повысился на 35%. Об этом сообщил Report руководитель отдела продаж компании Lactalis в Азербайджане Эльвин Рзаев.

По его словам, Lactalis не производит предоплату, а осуществляет ее после ввоза продукции в страну: "В результате, мы потеряли около 1 млн. долларов".

В связи с изменением курса маната представитель компании отметил, что роста цен на производимую на заводах России и Украины продукцию не будет: "Потому что и в этих странах произошла девальвация. Однако на продукцию, ввозимую из Европы, ожидается рост на 10-15%".

Компания осуществляет деятельность в Азербайджане уже 3 года, в ближайшее время она намерена начать производство айрана. Продукция для производства айрана будет завозиться из Франции. Первоначальные объемы производства составят 5 тонн, затем оно будет регулироваться в соответствии со спросом.

Отметим, что Lactalis имеет 211 заводов по всему миру и производит 256 сортов сыра. На азербайджанском рынке представлены торговые марки Président, Société, Galbani, Dolce и Lactel.