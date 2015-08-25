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    Франция перечислила России более 1 млрд. евро за непоставку "Мистралей"

    Эта сумма, помимо возврата аванса, включает в себя расходы на подготовку экипажа и установку оборудования

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Все финансовые вопросы по вертолетоносцам "Мистраль", которые Франция отказалась поставлять России, на данный момент полностью урегулированы. Как передает Report, об этом "Интерфаксу" сообщил военно-дипломатический источник.

    По информации, деньги в полном объеме перечислены российской стороне - это более 1 млрд. евро.

    Сообщается, что эта сумма включает в себя не только авансовые платежи, которые перечислялись на постройку "Мистралей", но и сопутствующие расходы, связанные с подготовкой экипажей этих кораблей и установкой на них российского оборудования.

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