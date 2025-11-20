Фонд агрострахования Азербайджана выплатил свыше 320 тыс. манатов за ущерб от града

Фонд аграрного страхования Азербайджана впервые в ноябре впервые осуществил страховую выплату за потерю качества фруктовых садов из-за града.

Как сообщили Report в Фонде, фруктовые сады компании ООО "Агропат", расположенные в селе Кябирли Тертерского района, серьезно пострадали в результате выпадения града в мае этого года.

Сразу после получения обращения Фонд направил на территорию независимых экспертов. Они неоднократно посещали территорию, определяли характер и размер ущерба, нанесенного саду.

В результате было установлено, что в фруктовом саду произошла не только количественная потеря из-за града, но и потеря качества. На основании расчетов, проведенных Фондом, хозяйству была назначена общая аграрная страховая выплата в размере 321 602 манатов.

Отметим, что это не только крупнейшая страховая выплата, осуществленная Фондом аграрного страхования за случаи на фруктовых садах, но и первая выплата за потерю качества из-за града.

Фонд в целом страхует 41 вид растений и растительной продукции.