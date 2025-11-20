Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Фонд агрострахования Азербайджана выплатил свыше 320 тыс. манатов за ущерб от града

    АПК
    • 20 ноября, 2025
    • 23:39
    Фонд агрострахования Азербайджана выплатил свыше 320 тыс. манатов за ущерб от града

    Фонд аграрного страхования Азербайджана впервые в ноябре впервые осуществил страховую выплату за потерю качества фруктовых садов из-за града.

    Как сообщили Report в Фонде, фруктовые сады компании ООО "Агропат", расположенные в селе Кябирли Тертерского района, серьезно пострадали в результате выпадения града в мае этого года.

    Сразу после получения обращения Фонд направил на территорию независимых экспертов. Они неоднократно посещали территорию, определяли характер и размер ущерба, нанесенного саду.

    В результате было установлено, что в фруктовом саду произошла не только количественная потеря из-за града, но и потеря качества. На основании расчетов, проведенных Фондом, хозяйству была назначена общая аграрная страховая выплата в размере 321 602 манатов.

    Отметим, что это не только крупнейшая страховая выплата, осуществленная Фондом аграрного страхования за случаи на фруктовых садах, но и первая выплата за потерю качества из-за града.

    Фонд в целом страхует 41 вид растений и растительной продукции.

    Фонд агрострахования фруктовые сады град возмещение ущерба
    Фото
    Azərbaycanda meyvə bağları üzrə böyük məbləğdə aqrar sığorta ödənişi edilib

    Последние новости

    23:46

    Турция и ЕС обсудили возможности сотрудничества

    В регионе
    23:39
    Фото

    Фонд агрострахования Азербайджана выплатил свыше 320 тыс. манатов за ущерб от града

    АПК
    23:39

    Белый дом: США продолжают усердно работать над мирным планом по Украине

    Другие страны
    23:25

    Эмин Амруллаев: В Азербайджане поэтапно будут созданы 20 тыс. штатных мест для учителей

    Наука и образование
    23:24

    В Сумгайыте автомобиль сбил насмерть пешехода

    Происшествия
    23:09

    Меджнун Мамедов: Азербайджан становится страной с развитой промышленностью

    АПК
    23:08

    В Белене после пожара на СОР30 закрыты все площадки конференции - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:52

    Министр: Новые субсидии для производителей яблок и гранатов покроют расходы на логистику

    АПК
    22:47

    Производство пищевых яиц в Азербайджане выросло более чем на 40%

    АПК
    Лента новостей