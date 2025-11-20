İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycanda meyvə bağları üzrə böyük məbləğdə aqrar sığorta ödənişi edilib

    ASK
    • 20 noyabr, 2025
    • 23:03
    Azərbaycanda meyvə bağları üzrə böyük məbləğdə aqrar sığorta ödənişi edilib

    2025-ci ilin noyabr ayında Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən ölkədə ilk dəfə olaraq meyvə bağlarında doludan keyfiyyət itkisi üzrə sığorta ödənişi həyata keçirilib.

    Aqrar Sığorta Fondundan "Report"a verilən məlumata görə, Tərtər rayonun Kəbirli kəndində yerləşən "Aqropat" MMC şirkətinə məxsus meyvə bağları 2025-ci ilin may ayında dolu yağması nəticəsində ciddi təsirə məruz qalıb.

    Bu barədə müraciət daxil olduqdan dərhal sonra Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən əraziyə müstəqil aqrar sığorta ekspertləri yönəldilib. Ekspertlər dəfələrlə ərazidə olaraq baş vermiş hadisəni araşdırıb, bağa dəymiş zərərin xarakterini və həcmini müəyyən ediblər.

    Nəticədə meyvə bağına dolu nəticəsində miqdar itkisi ilə yanaşı, keyfiyyət itkisinin də baş verdiyi müəyyən edilib. Fond tərəfindən aparılan hesablamalar əsasında təsərrüfata ümumilikdə 321 602 manat aqrar sığorta ödənişi təyin edilib.

    Qeyd edək ki, bu - indiyədək Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən meyvə bağlarına ödənilən ən böyük sığorta ödənişi olmaqla yanaşı, ümumiyyətlə. doludan keyfiyyət itkisi üzrə ilk ödənişdir.

    Xatırladaq ki, fondu ümumilikdə 41 növ bitki və bitki məhsullarını sığorta edir.

    Aqrar Sığorta Fondu ödəniş meyvə bağı

    Son xəbərlər

    23:24

    COP30 keçirilən ərazidə yanğın baş verəndən sonra Belemdə bütün konfrans məkanları bağlanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    23:06

    Sumqayıtda avtomobilin vurduğu piyada ölüb

    Hadisə
    23:03
    Foto

    Azərbaycanda meyvə bağları üzrə böyük məbləğdə aqrar sığorta ödənişi edilib

    ASK
    23:01

    Zelenski: Ukrayna ABŞ ilə müharibənin başa çatdırılması planı üzərində işləyəcək – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:56

    Donor qrupunun iclasında Fələstinə dəstək üzrə sazişlər imzalanıb

    Digər ölkələr
    22:52

    Nazir: Müəllim məktəbə "müştəri yeri" kimi baxırsa, o mənim üçün müəllim deyil

    Elm və təhsil
    22:50

    Məcnun Məmmədov: "Azərbaycan sənaye sahəsi güclənən ölkəyə çevrilir"

    ASK
    22:41

    Azərbaycanın qızıl medal qazanan sablyaçısı: "Finalda uduzmaq istəmirdik"

    Fərdi
    22:39

    Emin Əmrullayev: Mərhələli şəkildə 20 min tamştat müəllim vəzifəsi yaradılacaq

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti