Фонд аграрного страхования приступил к выплатам по осенним посевным площадям

Фонд аграрного страхования Азербайджана приступил к страховой выплате по осенним посевам, оценка которых завершена.
Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.
Согласно информации, процесс оценки ущерба в растениеводческих хозяйствах, в которых произошли страховые случаи, близится к завершению. Уже подтверждено, что ущерб превысил 2,5 млн манатов.
В настоящее время Фонд предоставляет страховое обеспечение по 48 продукциям и 29 рискам.
В целях поддержки фермеров государство оплачивает 50% страховой выплаты.