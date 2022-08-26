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Фонд аграрного страхования приступил к выплатам по осенним посевным площадям

Фонд аграрного страхования приступил к выплатам по осенним посевным площадям Фонд аграрного страхования Азербайджана приступил к страховой выплате по осенним посевам, оценка которых завершена.
АПК
26 августа 2022 г. 15:32
Фонд аграрного страхования приступил к выплатам по осенним посевным площадям

Фонд аграрного страхования Азербайджана приступил к страховой выплате по осенним посевам, оценка которых завершена.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Согласно информации, процесс оценки ущерба в растениеводческих хозяйствах, в которых произошли страховые случаи, близится к завершению. Уже подтверждено, что ущерб превысил 2,5 млн манатов.

В настоящее время Фонд предоставляет страховое обеспечение по 48 продукциям и 29 рискам.

В целях поддержки фермеров государство оплачивает 50% страховой выплаты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAqrar Sığorta Fondu payızlıq əkin sahələri üzrə ödənişlərə başlayıb

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