Фонд аграрного страхования приступил к выплатам по осенним посевным площадям

Фонд аграрного страхования Азербайджана приступил к страховой выплате по осенним посевам, оценка которых завершена.

Фонд аграрного страхования Азербайджана приступил к страховой выплате по осенним посевам, оценка которых завершена.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Согласно информации, процесс оценки ущерба в растениеводческих хозяйствах, в которых произошли страховые случаи, близится к завершению. Уже подтверждено, что ущерб превысил 2,5 млн манатов.

В настоящее время Фонд предоставляет страховое обеспечение по 48 продукциям и 29 рискам.

В целях поддержки фермеров государство оплачивает 50% страховой выплаты.