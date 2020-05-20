Фермерам начали раздавать субсидийные карты

Фермерам, внесшим данные о весенних посевах для получения субсидий, начали раздавать фермерские карты.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Ранее сообщалось, что Kapital Bank выпустил и разослал в региональные филиалы карты для 14 тыс. фермеров, внесших данные о весенних посевах в Информационную систему "Электронное сельское хозяйство" до конца апреля.

Прием заявок для весенних посевов продлится до конца мая, а на получение субсидий для осенних посевов начнется с сентября текущего года.

Отметим, что на сегодняшний день в электронной системе зарегистрировалось более 500 тыс. фермеров.