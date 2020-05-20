Наверх

Фермерам начали раздавать субсидийные карты

Фермерам начали раздавать субсидийные карты

Фермерам, внесшим данные о весенних посевах для получения субсидий, начали раздавать фермерские карты.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Ранее сообщалось, что Kapital Bank выпустил и разослал в региональные филиалы карты для 14 тыс. фермеров, внесших данные о весенних посевах в Информационную систему "Электронное сельское хозяйство" до конца апреля. 

Прием заявок для весенних посевов продлится до конца мая, а на получение субсидий для осенних посевов начнется с сентября текущего года.

Отметим, что на сегодняшний день в электронной системе зарегистрировалось более 500 тыс. фермеров. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!