Фермерам начали раздавать субсидийные карты

Фермерам, внесшим данные о весенних посевах для получения субсидий, начали раздавать фермерские карты.
Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.
Ранее сообщалось, что Kapital Bank выпустил и разослал в региональные филиалы карты для 14 тыс. фермеров, внесших данные о весенних посевах в Информационную систему "Электронное сельское хозяйство" до конца апреля.
Прием заявок для весенних посевов продлится до конца мая, а на получение субсидий для осенних посевов начнется с сентября текущего года.
Отметим, что на сегодняшний день в электронной системе зарегистрировалось более 500 тыс. фермеров.