Литва вручила ноту протеста представителю посольства России

Представитель посольства России в Литве был вызван в Министерство иностранных дел страны, где ему вручили ноту протеста.

Как передает Report со ссылкой на сообщение МИД, протест связан с инцидентом с поджогом помещений компании Milrem Robotics в ночь с 14 на 15 августа в Таллинне.

Нота также выражает протест в связи с продолжающимися ударами ВС РФ по Украине, которые приводят к жертвам среди мирного населения.

Ранее Эстония также вызвала временного поверенного в делах России в связи с поджогом в Milrem Robotics.