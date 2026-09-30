Литва вручила ноту протеста представителю посольства России
Другие страны
- 30 сентября, 2026
- 12:37
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Представитель посольства России в Литве был вызван в Министерство иностранных дел страны, где ему вручили ноту протеста.
Как передает Report со ссылкой на сообщение МИД, протест связан с инцидентом с поджогом помещений компании Milrem Robotics в ночь с 14 на 15 августа в Таллинне.
Нота также выражает протест в связи с продолжающимися ударами ВС РФ по Украине, которые приводят к жертвам среди мирного населения.
Ранее Эстония также вызвала временного поверенного в делах России в связи с поджогом в Milrem Robotics.
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