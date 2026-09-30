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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Litva Rusiya səfirliyinin nümayəndəsinə etiraz notası təqdim edib

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2026
    • 12:50
    Litva Rusiya səfirliyinin nümayəndəsinə etiraz notası təqdim edib

    Rusiyanın Litvadakı səfirliyinin nümayəndəsi ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılıb və ona etiraz notası təqdim edilib.

    "Report" XİN-in məlumatına istinadən xəbər verir ki, etiraz avqustun 14-dən 15-nə keçən gecə Tallində "Milrem Robotics" şirkətinin binalarının yandırılması insidenti ilə bağlıdır.

    Notada həmçinin Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynaya davamlı zərbələri ilə əlaqədar etiraz ifadə olunur.

    Daha əvvəl Estoniya da "Milrem Robotics"dəki insident ilə əlaqədar Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkilini çağırıb.

    Rusiya Federasiyası Litva
    Литва вручила ноту протеста представителю посольства России
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