ФАО поддержит Азербайджан в экспорте сельскохозяйственной продукции

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) запустит новый региональный проект по развитию аграрной торговли в Азербайджане.

Об этом сообщила Report глава представительства ФАО в Азербайджане Мелек Чакмак.

По ее словам, бюджет проекта составит около 400 тысяч долларов.

"В рамках проекта будет проведено 4 рыночных исследования для каждого из двух-трех видов продуктов питания. Для каждого продукта будут определены рынки и степень нуждаемости в нем. Тем самым будет поддержан экспорт азербайджанской сельскохозяйственной продукции", - сказала представитель ФАО.