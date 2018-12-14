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    ФАО поддержит Азербайджан в экспорте сельскохозяйственной продукции

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) запустит новый региональный проект по развитию аграрной торговли в Азербайджане.

    Об этом сообщила Report глава представительства ФАО в Азербайджане Мелек Чакмак.

    По ее словам, бюджет проекта составит около 400 тысяч долларов.

    "В рамках проекта будет проведено 4 рыночных исследования для каждого из двух-трех видов продуктов питания. Для каждого продукта будут определены рынки и степень нуждаемости в нем. Тем самым будет поддержан экспорт азербайджанской сельскохозяйственной продукции", - сказала представитель ФАО. 

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