ФАО об ожиданиях от реализации программы партнерства с Азербайджаном

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ "Мы можем получить возможность помогать другим странам на основе полученного в Азербайджане опыта за счет Программы партнерства (FATP), реализуемой Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) совместно с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом сегодня на церемонии открытия программы заявила глава представительства ФАО в Азербайджане Мелек Чакмак.

По ее словам, ФАО придает большое значение партнерству с частным сектором и сотрудничеству с международным сообществом в реализации проектов.

"Наша цель - помочь малым фермерским группам и достичь устойчивых целей", - сказала она.