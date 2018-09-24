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    ФАО начинает реализацию в Азербайджане новых проектов стоимостью 4 млн долларов

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ "Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) совместно с министерством сельского хозяйства Азербайджана начинает реализацию в стране новых проектов стоимостью 4 млн долларов".

    Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства ФАО в Азербайджане Мелек Чакмак.

    По ее словам, это проекты, связанные с животноводством, искусственным осеменением, картофельным семеноводством.

    "Договоры на реализацию проектов находятся на стадии подписания, министр Инам Керимов подпишет их в следующем месяце. Также планируется реализовать проект по увеличению занятости районной молодежи в сельскохозяйственной отрасли. Он будет реализован в течение 2-3 месяцев", - сказал он.

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