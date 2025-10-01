ФАО: Азербайджан расширяет национальный вклад в достижение климатических целей

Азербайджан, наряду с другими странами, усиливает национальный вклад в достижение климатических целей.

Как сообщает Report, об этом заявил региональный представитель ФАО ООН по Европе и Центральной Азии Виорел Гуту на Бакинской климатической неделе (BCAW2025).

Он отметил, что здоровье, вода и продовольствие занимают ключевое место в климатических проектах, а трансформация энергетических систем и новые механизмы Парижского соглашения создают дополнительные возможности для стран.

По его словам, сотрудничество с Азербайджаном охватывает модернизацию и цифровизацию сельского хозяйства, развитие лабораторий, проекты по биоразнообразию, повышению плодородия земель и продовольственной безопасности.

Гуту подчеркнул, что бездействие обойдется дороже, чем затраты на трансформацию, а опыт Азербайджана подтверждает реальность перехода к устойчивым агропродовольственным системам.

"Европа и другие регионы должны помогать строить более устойчивую и здоровую экономику, оказывая поддержку молодежи. Достижения, которые мы видим в Азербайджане, являются частью глобальных процессов и показывают, что трансформация возможна", - добавил Гуту.