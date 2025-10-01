Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    ФАО: Азербайджан расширяет национальный вклад в достижение климатических целей

    АПК
    • 01 октября, 2025
    • 11:33
    ФАО: Азербайджан расширяет национальный вклад в достижение климатических целей

    Азербайджан, наряду с другими странами, усиливает национальный вклад в достижение климатических целей.

    Как сообщает Report, об этом заявил региональный представитель ФАО ООН по Европе и Центральной Азии Виорел Гуту на Бакинской климатической неделе (BCAW2025).

    Он отметил, что здоровье, вода и продовольствие занимают ключевое место в климатических проектах, а трансформация энергетических систем и новые механизмы Парижского соглашения создают дополнительные возможности для стран.

    По его словам, сотрудничество с Азербайджаном охватывает модернизацию и цифровизацию сельского хозяйства, развитие лабораторий, проекты по биоразнообразию, повышению плодородия земель и продовольственной безопасности.

    Гуту подчеркнул, что бездействие обойдется дороже, чем затраты на трансформацию, а опыт Азербайджана подтверждает реальность перехода к устойчивым агропродовольственным системам.

    "Европа и другие регионы должны помогать строить более устойчивую и здоровую экономику, оказывая поддержку молодежи. Достижения, которые мы видим в Азербайджане, являются частью глобальных процессов и показывают, что трансформация возможна", - добавил Гуту.

    BCAW2025 Виорел Гуту ФАО ООН
    FAO: Azərbaycan iqlim məqsədlərinə nail olmaqda milli töhfəni genişləndirir
    FAO: Azerbaijan expanding national contribution to achieving climate goals

    Последние новости

    12:38

    Глава ЕК: Сегодня лидеры ЕС соберутся в Копенгагене для обсуждения плана по обороне

    Другие страны
    12:32

    В Кяльбаджаре и на Шахдаге выпал снег

    Экология
    12:26

    Завершился визит президента Италии в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:23

    В РФ число смертей от суррогатного алкоголя возросло до 38

    В регионе
    12:23

    III Игры СНГ: Завершился четвертый день соревнований по плаванию - ОБНОВЛЕНО-4

    Индивидуальные
    12:14

    Президент НАНА: Книжная выставка - значимое научно-культурное событие для Азербайджана

    Литература
    12:11

    В Марокко усиливаются молодежные протесты: сотни задержанных и десятки пострадавших

    Другие страны
    12:08

    Обвиняемая в шпионаже в пользу Азербайджана консул Армении в Австрии не признает вину

    В регионе
    12:05

    Кямран Алиев: В деятельности прокуратуры имеются определенные недочеты

    Внутренняя политика
    Лента новостей