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Эксперт рассказал, как повлияют наблюдающиеся в Азербайджане обильные осадки на урожайность

Эксперт рассказал, как повлияют наблюдающиеся в Азербайджане обильные осадки на урожайность В последние дни на территории Азербайджана наблюдаются обильные осадки.
АПК
24 марта 2024 г. 16:05
Эксперт рассказал, как повлияют наблюдающиеся в Азербайджане обильные осадки на урожайность

В последние дни на территории Азербайджана наблюдаются обильные осадки.

Эксперт в сфере сельского хозяйства Мирсахиб Закиев в беседе с корреспондентом муганского бюро Report рассказал о влиянии интенсивных дождей на аграрную отрасль.

По словам специалиста, относительно дождливая и холодная погода характерна для марта. Такие метеорологические условия приносят большую пользу сельскому хозяйству, никаких негативных последствий не ожидается.

"Температура воздуха не была критически низкой, чтобы вызвать гибель побегов. Кроме того, дождливые погодные условия приносят большую пользу в выращивании зерновых и зернобобовых культур, увеличивается влажность верхнего слоя почвы", - отметил М.Закиев.

Он добавил, что после сильных дождей в Муганской зоне, в частности на зерновых полях, где культуры возделываются в условиях богарного земледелия, наблюдается особое оживление.

Согласно прогнозам метеорологов, дождливая погода сохранится на протяжении еще нескольких дней.

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Версия на азербайджанском языке Son günlər müşahidə olunan intensiv yağıntıların kənd təsərrüfatına təsirləri açıqlanıb

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