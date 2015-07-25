Экипажи ВМС Китая и Казахстана прибыли на "Каспийское дерби - 2015"

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Экипажи боевых машин морской пехоты ВМС Китая и Казахстана прибыли на Каспийскую флотилию в город Каспийск для участия в международном конкурсе "Каспийское дерби — 2015". Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило управление пресс-службы и информации Минобороны РФ по Военно-Морскому Флоту в субботу.

Сообщается, что конкурс пройдет с 3 по 13 августа на специально оборудованном полигоне побережья Каспийского моря. На конкурсе будут состязаться по три боевых машины от каждой стороны. Российская команда и экипажи морской пехоты ВМС Казахстана будут принимать участие на БТР-80. Команда китайских экипажей выйдет на трассу полигона на боевых машинах пехоты БМП-5, которые уже доставлены в Каспийск.

"Сегодня команды займутся изучением участков трассы, детально ознакомятся с мишенными позициями и будут проводить техническое обслуживание техники на этапе подготовки к участию в международном конкурсе", — говорится в сообщении.