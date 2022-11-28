Египетская товарная биржа заключила 18 контрактов на российскую пшеницу

Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) выставило на торги 12 тысяч тонн российской пшеницы и заключило 18 контрактов на ее покупку в ходе первого дня торгов на египетской товарной бирже.

Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) выставило на торги 12 тысяч тонн российской пшеницы и заключило 18 контрактов на ее покупку в ходе первого дня торгов на египетской товарной бирже.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в релизе министерства снабжения и внутренней торговли Египта.

GASC заработала 27 ноября, ее директор Ибрагим Ашмауи заявлял местным СМИ накануне открытия, что биржа начнет торги с российской пшеницы.

"Египетское агентство по закупкам продовольствия выставило на товарной бирже 12 тыс. тонн импортированной российской пшеницы на продажу частным предприятиям по цене 9 750 египетских фунтов за тонну (около 400 долларов США). Заключено 18 контрактов на покупку", - сообщило министерство в понедельник по итогам первого дня торгов.

Согласно сообщению, всего было получено 28 запросов на покупку российского зерна общим объемом почти в 20 тыс. тонн - на 65% больше выставленной на продажу партии. Следующая торговая сессия откроется в среду, 30 ноября.