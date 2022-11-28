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Египетская товарная биржа заключила 18 контрактов на российскую пшеницу

Египетская товарная биржа заключила 18 контрактов на российскую пшеницу Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) выставило на торги 12 тысяч тонн российской пшеницы и заключило 18 контрактов на ее покупку в ходе первого дня торгов на египетской товарной бирже.
АПК
28 ноября 2022 г. 17:51
Египетская товарная биржа заключила 18 контрактов на российскую пшеницу

Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) выставило на торги 12 тысяч тонн российской пшеницы и заключило 18 контрактов на ее покупку в ходе первого дня торгов на египетской товарной бирже.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в релизе министерства снабжения и внутренней торговли Египта.

GASC заработала 27 ноября, ее директор Ибрагим Ашмауи заявлял местным СМИ накануне открытия, что биржа начнет торги с российской пшеницы.

"Египетское агентство по закупкам продовольствия выставило на товарной бирже 12 тыс. тонн импортированной российской пшеницы на продажу частным предприятиям по цене 9 750 египетских фунтов за тонну (около 400 долларов США). Заключено 18 контрактов на покупку", - сообщило министерство в понедельник по итогам первого дня торгов.

Согласно сообщению, всего было получено 28 запросов на покупку российского зерна общим объемом почти в 20 тыс. тонн - на 65% больше выставленной на продажу партии. Следующая торговая сессия откроется в среду, 30 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Misir Əmtəə Birjasında Rusiya buğdasının tədarükü üçün 18 müqavilə bağlanıb

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