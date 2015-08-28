Двух журналистов арестовали в Турции из-за отсутствия аккредитации

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Полиция Турции задержала двух журналистов издания Vice News за работу на юго-востоке страны без государственной аккредитации. Как сообщает Report, об этом передает Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Полицейские задержали Джейка Ханрахана и Филиппа Пендлбери в провинции Диярбакыр, где они снимали документальный фильм о противостоянии турецких силовиков и курдских боевиков.

Источники утверждают, что два британца и переводчик с турецкого поддерживали тесный контакт с боевиками Рабочей партии Курдистана.