Драка пассажиров стала причиной возвращения лайнера в аэропорт Лос-Анджелеса

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса вынужден был в воскресенье вечером самолет американской авиакомпании Southwest Airlines после того, как в салоне завязалась драка между двумя пассажирами.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство AP со ссылкой на представителя авиакомпании Мелиссу Форд.

Пилот Boeing 737, выполнявшего рейс по маршруту Лос-Анджелес-Сан-Франциско, сообщил диспетчерам о решении вернуться в аэропорт вылета из-за стычки двух пассажиров. Он запросил срочную посадку и вернулся в аэропорт через час после взлета.

Сразу после посадки лайнера к трапу прибыли агенты ФБР, задержавшие одного из участников драки. 136 пассажирам пришлось перейти на борт другого самолета и они вылетели в Сан-Франциско с опозданием на 2,5 часа.