Агентство аграрных кредитов и развития разработало для банков новую систему оценки

Сегодня Агентство аграрных кредитов и развития при Министерстве сельского хозяйства провело презентацию разработанной для банков новой системы оценки.

Как сообщает Report, система разработана при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) и Европейского союза (ЕС), а также Франкфуртской школы финансов и менеджмента.

Это позволит лучше оценить риски в аграрном секторе и ускорить рассмотрение кредитных заявок.

Система оценки AzALES определяет кредитные риски фермеров и не принимает заявки фермеров с ограниченной платежеспособностью. Кроме того, в соответствии с платежеспособностью фермера система предлагает кредитный лимит, рассчитываемый на основе базы данных и опроса фермера.