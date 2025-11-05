Число покупающих пшеницу у России стран упало с 50-ти до 30-ти

Экспорт российского зерна в октябре 2025 года сократился на 20%.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.

По ее словам, сначала в октябре 2024 года Россия отправляла за рубеж около 8 млн тонн зерновых, сейчас объем снизился до 6,454 млн тонн. При этом экспорт пшеницы упал на 14,2%, до 6,024 млн тонн.

Количество стран, закупающих российскую пшеницу, сократилось с 50 до 30. Самым крупным покупателем традиционно остается Египет, но и там закупки уменьшились на 16,3%, до 1,307 млн тонн. На втором месте - Турция, которая увеличила импорт почти в 2 раза, до 883 тыс. тонн. Также значительно выросли закупки в Иране - в 4,8 раза, до 545 тыс. тонн, в Бангладеш - в 1,7 раза, до 495 тыс. тонн, в Ливию - почти в 3 раза, до 290 тыс. тонн, и в Саудовскую Аравию - в 5 раз, до 153 тыс. тонн.