Rusiyadan buğda alan ölkələrin sayı 50-dən 30-a düşüb
- 05 noyabr, 2025
- 20:47
Rusiyadan taxıl ixracı 2025-ci ilin oktyabr ayında 20 % azalıb.
"Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Taxıl İttifaqının analitik departamentinin direktoru Yelena Tyurina bildirib.
Onun sözlərinə görə, Rusiya 2024-cü ilin oktyabr ayında xaricə təxminən 8 milyon ton taxıl göndərib, lakin hazırda bu həcm 6,454 milyon tona düşüb. Bu arada, buğda ixracı 14,2 % azalaraq 6,024 milyon tona düşüb.
Rusiyadan buğda alan ölkələrin sayı 50-dən 30-a düşüb. Misir ən böyük alıcı olaraq qalır, lakin hətta orada da alışlar 16,3 % azalaraq 1,307 milyon tona düşüb. Türkiyə idxalını təxminən ikiqat artıraraq 883 min tonla ikinci yeri tutub. İrandan alışlar da əhəmiyyətli dərəcədə - 4,8 dəfə artaraq 545 min, Banqladeşdən 1,7 dəfə artaraq 495 min, Liviyadan təxminən üç dəfə artaraq 290 min və Səudiyyə Ərəbistanından isə beş dəfə artaraq 153 min tona çatıb.