​Число пчелиных семей в Азербайджане превысило 500 тысяч

До конца этого года число пчелиных семей в Азербайджане планировалось довести до 419 тыс., но на 1 ноября эта цифра составила 520 тыс. Это означает 6 тыс. тонн меда.

Об этом рассказал Report начальник Гянджинского центра пчеловодства Научно-исследовательского института животноводства Министерства сельского хозяйства Аллахверди Сеидов.

По его словам, в следующем году число пчелиных семей превысит 600 тыс.

"Центр пчеловодства был создан в 2015 году. В то время в Азербайджане насчитывалось 120 тыс. пчелиных семей. Мы смогли достичь роста этого показателя в четыре раза", - сказал он.