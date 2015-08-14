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    Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Дагестане

    По предварительным данным, пострадали 12 человек

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/  Микроавтобус в пятницу столкнулся с грузовиком в Дагестане: минимум четыре человека погибли, в том числе двое детей, еще восемь пострадали. Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах республики.

    "На 433-м км федеральной трассы Махачкала-Астрахань, в Бабаюртовском районе Дагестана, пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, пострадали 12 человек, из них четверо погибли (в том числе двое детей), восемь доставлены в лечебные учреждения", — заявил источник.

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