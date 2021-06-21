Цены на зерновые и бобовые в мире будут расти

Сельскохозяйственная продукция находится в начале мини-суперцикла

Ряд ведущих мировых трейдеров говорят о том, что сельскохозяйственная продукция находится в начале мини-суперцикла, в связи с чем ожидается, что в течение нескольких лет цены на них будут повышаться.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, это обусловлено, в частности, спросом со стороны Китая, а также использованием сельхозкультур для производства биотоплива.

Представители Cargill, Cofco, Viterra и Scoular на этой неделе заявили, что рынки кукурузы, соевых бобов и пшеницы останутся сильными в следующие два-четыре года. Цены на зерновые и бобовые в последние несколько недель упали с многолетних максимумов на фоне снижения курса доллара США и прогноза дождливой погоды на Среднем Западе. Тем не менее котировки фьючерсов на кукурузу находятся на отметке 6,55 доллара США за бушель, что вдвое больше, чем было год назад. Контракты на соевые бобы подорожали за это время на 65%, до 14,31 доллара США, на пшеницу – почти на треть, до 6,54 долларов США.

"Мы определенно видим мини-суперцикл", – заявил исполнительный директор Viterra, контрольный пакет акций которой принадлежит Glencore, Дэвид Маттиске.

"Мы находимся в среде, движимой спросом, с факторами роста населения, повышения благосостояния, увеличения потребления. К тому же у нас возросла потребность в растительном топливе", – заявил он на FT Commodities Global Summit.

Устойчивое повышение цен принесет выгоду фермерам, которые испытали финансовые трудности после нескольких лет снижения стоимости зерновых. Однако это будет означать более высокие цены на импортные масличные культуры и зерно, что особенно критично для более бедных стран, которые борются с экономическими последствиями пандемии COVID-19. В целом это приведет к подорожанию продуктов питания.

Рынки зерновых и соя-бобов продемонстрировали резкий рост во втором полугодии 2020 года, после того как во время пандемии правительства и компании стали формировать запасы. Китай, у которого был плохой урожай кукурузы, совершил крупные закупки, импортировав рекордные 11,3 млн тонн в прошлом году, при этом более трети этого объема поступило из США.

По словам главы подразделения международной торговли Cargill Алекс Санфелиу, два хороших урожая кукурузы и сои в один год – в США и Бразилии – означают, что суперциклы на этих рынках будут короче, чем у других сельхозкультур. Тем не менее он прогнозирует "бычий" тренд на следующие два-четыре года.

"Есть все характеристики суперцикла", – сказал он. Спрос на биотопливо, который привел к росту цен на соевые бобы и масло, является "беспрецедентным", заявил главный исполнительный директор американского сельскохозяйственного трейдера Scoular Пол Маас. Поскольку правительства разных стран нацелены на сокращение использования ископаемого топлива, увеличивается количество биотоплива, добавляемого в бензин. "Повышенный спрос – это реальность, и только появляется видимость того, чем все это закончится", – полагает Маас.