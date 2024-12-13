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Цены на яйца в США за полгода взлетели на 35%

Цены на яйца в США за полгода взлетели на 35% Цены на яйца в Соединенных Штатах за полгода подскочили на 35%: в мае упаковка из двенадцати яиц стоила в среднем 2,7 долларов, а в ноябре - уже 3,65 долларов.
АПК
13 декабря 2024 г. 13:20
Цены на яйца в США за полгода взлетели на 35%

Цены на яйца в Соединенных Штатах за полгода подскочили на 35%: в мае упаковка из двенадцати яиц стоила в среднем 2,7 долларов, а в ноябре - уже 3,65 долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Бюро трудовой статистики США (BLS).

Это пока ниже рекордного показателя в 4,82 доллара, зафиксированного в начале 2023 года.

В то же время в магазинах редко можно купить яйца даже по высокой цене из-за дефицита предложения, особенно в сегменте дорогих яиц, производимых в соответствии с принципами органического сельского хозяйства, отмечает MarketWatch.

Например, в районе Вашингтона цены за дюжину яиц варьируются от 4,59 долларов до 7,49 долларов.

Столь резкий скачок цен стал следствием вспышки высокозаразного птичьего гриппа.

Кроме того, спрос на яйца традиционно возрастает перед праздниками.

Проблема может сохраняться как минимум несколько месяцев. Оптовые цены на яйца выросли в 1,6 раза в ноябре, что указывает на вероятность повышения розничных цен в декабре и январе.

Говядина также резко подорожала. Так, стоимость говяжьего фарша в сентябре достигла рекордной отметки.

В результате оптовые цены на продукты питания в целом в ноябре подскочили на 3,1%, что стало самым большим ростом за последние два года.

Избранный президент США Дональд Трамп, обещавший в ходе предвыборной кампании обеспечить снижение стоимости продовольствия, отметил, что темп инфляции может и замедлится, однако сами цены редко возвращаются к прежнему уровню.

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Версия на английском языке Egg prices in US soar by 35% in just six months

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