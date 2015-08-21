Центробанки стран ЕАЭС скоординируют денежно-кредитную политику

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Руководители министерств экономики и национальных банков стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют в скором времени провести совещание по выработке скоординированной денежно-кредитной и бюджетной политики. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский по итогам заседания Совета Евразийской экономической комиссии, на котором были рассмотрены вопросы в сферах интеграции, макроэкономики, торговли, экономики, техрегулирования и энергетики.

"Мы все видим, что в последнее время очень много внешних и внутренних шоков, поэтому вопрос координации денежно-кредитной и бюджетной политики в ЕАЭС очень важен", — цитирует пресс-служба правительства Беларуси слова Матюшевского по итогам заседания.

В четверг Казахстан приступил к реализации новой денежно-кредитной политики, основанной на свободно плавающем курсе тенге, и отменил валютный коридор, что в той или иной мере повлияло на его валютный рынок и нацвалюты ряда участников ЕАЭС.

Среди других вопросов, которые были рассмотрены на заседании, первый вице-премьер назвал обсуждение порядка принятия в ЕАЭС новых членов, проект решения о начале переговоров с Израилем о создании зоны свободной торговли и создание исследовательской группы по изучению вопроса о целесообразности заключения соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.