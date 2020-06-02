Центр инноваций: Опыт агропарков должен применяться в мелких хозяйствах

Поскольку сельскохозяйственные продукты являются скоропортящимися, срок их реализации очень короткий. Однако фермеры зачастую не могут быстро продать урожай, в результате чего он портится. Это наносит материальный урон фермерам и создает дефицит продукции на рынке. С целью предотвращения таких проблем, вывода продукции на местные и зарубежные рынки, регулирования вопросов их хранения и транспортировки в ряде стран мира создаются агропарки.

Агропарки объединяют в себе различные отраслевые структуры, такие как сельскохозяйственное машиностроение, химия, строительство, растениеводство, животноводство, продовольствие, транспорт, торговля. Под агропаркомом подразумевается совместная деятельность взаимосвязанных сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

Создание агропарков в Азербайджане началось в соответствии с Указом президента страны "О мерах по совершенствованию управления в аграрной сфере и ускорению институциональных реформ". Фундамент первого в стране агропарка был заложен 15 ноября 2014 года в Шамкире.

Заведующий отделом Центра аграрной науки и инноваций, эксперт по сельскому хозяйству Ниджат Насирли рассказал Report, что создание агропарков напрямую и косвенно поддерживается государством:

"Насколько мне известно, в настоящее время в Азербайджане идет процесс создания 23 агропарков. Главным координатором этих проектов является Министерство экономики. Государство оказывает прямую и косвенную поддержку созданию агропарков. Агропаркам предоставляется льготная и долгосрочная кредитная поддержка, часть основных средств обеспечивается государством. Если агропарк работает в сфере животноводства, посредством лизинга государство оплачивает 60% стоимости каждой головы скота. Если агропарк формируется в сфере растениеводства, он получает субсидию в объеме, определяемом государством за посеянные растения".

Н.Насирли отметил, что агропарки строятся на землях, которые длительное время использовались в качестве пастбищ и не управлялись: "Многие из этих агропарков созданы на невозделываемых землях. Есть даже агропарки, созданные на территориях с военными отходами. Эти земли возвращены в оборот посевных площадей, и в агропарках применяются современные технологии возделывания, орошения и сельского хозяйства. Процессы в них, можно сказать, автоматизированы.

Мы долгие годы искали формы создания совместной деятельности в сельском хозяйстве. В мире есть такая практика. В Азербайджане также предлагалось создание в рамках государственной программы крупных и средних фермерских хозяйств, кооперативов, агропарков различного характера. Формирование агропарков является реализацией стратегии, заложенной в этой государственной программе. В агропарках процесс полностью автоматизирован и внедряются инновации".

Эксперт отметил, что создание агропарков может увеличить добавленную стоимость экономики:

"Каждый из этих агропарков, созданных в основном для решения проблем в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны, имеет свое назначение. Мы видим рост производительности животных, а также среднего показателя урожайности в растениеводстве выше 50-60 центнеров. Эти результаты невозможно получить в мелких хозяйствах.

Агропарки позволяют осуществлять производственный процесс на основе цепочки "от земли до стола". В то же время агропарк позволяет создать добавленную стоимость, охватывая несколько процессов сельскохозяйственного комплекса, от первичного до конечного производства.

Агропарки также играют очень важную роль в процессе экспорта. Думаю, что количество агропарков увеличится. Потому что это требование времени. Но приобретенные у них научные знания, опыт, полученные инновации должны быть интегрированы и в мелкие хозяйства, чтобы и в этих хозяйствах развитие шло быстрыми темпами. В противном случае резкий рост различий между агропарками и малыми хозяйствами может оказать очень серьезное влияние на стабильное развитие регионов. В то же время, агропарки будут способствовать созданию рабочих мест в регионах, реализации природных ресурсов и прочие".