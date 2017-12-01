BP и партнеры инвестируют 3,3 млн манатов в развитие пчеловодства в Азербайджане

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня BP и ее партнеры по проектам "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), "Шахдениз" и Южно-Кавказского трубопровода представили проект "Сладкое золото" в поддержку развития пчеловодства в Азербайджане.

Как сообщает Report, реализация проекта будет осуществляться в два этапа до конца 2020 года, а общая стоимость составит примерно 3,3 млн манатов. Из них 400 тыс. манатов - стоимость пилотной фазы, 2,9 млн манатов – второй фазы.

Выступивший на мероприятии региональный директор BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс сказал, что этот проект является частью усилий BP и ее партнеров, направленных на увеличение возможностей получения дохода сельскими общинами: "Пчеловодство – доходная сфера при правильных ресурсах и знаниях. Мы нацелены на создание потенциала для обеспечения необходимым оборудованием и управления деятельностью в сфере пчеловодства. Проект поддерживает усилия правительства по развитию сельского хозяйства наряду с другими ненефтяными секторами".

На сегодняшний день в рамках пилотной фазы начали деятельность 100 пчеловодческих хозяйств в селах Евлахского, Самухского и Шамкирского районов. Каждое хозяйство обеспечено 15 пчелиными сотами, 10 пчелиными семьями, другим необходимым оборудованием и инструментами. Расположенный в Гяндже Азербайджанский государственный аграрный университет провел специализированные тренинги.

На втором этапе предполагается расширить проект и увеличить социальные инвестиции. Ожидается, что эта фаза продлится до 2020 года, 600 пчеловодов будут обучены в 6 районах вдоль маршрутов трубопроводов BTC и ЮКТ в Евлахском, Самухском, Горанбойском, Шамкирском, Товузском и Агстафинском районах. В рамках проекта ожидается создание специализированной лаборатории в Государственном аграрном университете, посадка 60 000 медоносных деревьев и пр.

Следует отметить, что проект реализуется отечественной компанией Pula-R.