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Боррель: Вывоз зерна из Украины через Болгарию и Румынию недостаточен

Боррель: Вывоз зерна из Украины через Болгарию и Румынию недостаточен Вывоз зерна через Болгарию и Румынию с Украины недостаточен, поэтому ЕС надеется на достижение на этой неделе в Стамбуле соглашения между Украиной и Россией по "зерновому вопросу".
АПК
18 июля 2022 г. 12:41
Боррель: Вывоз зерна из Украины через Болгарию и Румынию недостаточен

Вывоз зерна через Болгарию и Румынию с Украины недостаточен, поэтому ЕС надеется на достижение на этой неделе в Стамбуле соглашения между Украиной и Россией по "зерновому вопросу".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

"Мы делаем, что можем, для вывоза зерна по линиям солидарности через Болгарию и Румынию, но этого недостаточно, поэтому я надеюсь на соглашение на этой неделе по деблокированию Одессы и других украинских портов", - сказал он.

Ранее было отмечено, что новая встреча военных делегаций России, Турции, а также представителей ООН по созданию зернового коридора может пройти 20-21 июля.

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Версия на азербайджанском языке Borrel: “Bolqarıstan və Rumıniya vasitəsilə Ukrayna taxılının daşınması kifayət deyil”

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