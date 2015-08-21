Боевики "Талибана" уничтожены при атаке на вице-президента Афганистана

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум попал в засаду боевиков движения "Талибан", в результате ответной операции восемь исламистов ликвидированы, более десяти задержаны. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Рейтер.

По информации, инцидент произошел в пятницу, когда вице-президент Афганистана находился в своем автомобиле на одной из "удаленных" трасс. Где именно произошло нападение, агентство не уточняет.

На территории Афганистана действует радикальное движение "Талибан", правительственные войска постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками. Часто жертвами этих противостояний становятся мирные жители.





