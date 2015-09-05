Безопасность паломников Мекки обеспечат более 15 тысяч полицейских

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Более 15 тысяч сотрудников сил безопасности будут отвечать за безопасность паломников во время хаджа в этом году, сообщил в субботу журналистам глава генерального управления по гражданской обороне Мекки Хамад бен Абдель Азиз аль-Мубадаль, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Управление готово приступить к исполнению плана по противодействию чрезвычайным ситуациям во время хаджа с привлечением свыше 15 тысяч офицеров и рядовых, начиная с завтрашнего дня — воскресенья", — отметил аль-Мубадаль в эфире саудовского телеканала "Аль-Ахбария".

По его словам, в Мекке и ее окрестностях, где проходят обряды хаджа, размещены 250 центров оказания помощи, а также 55 мобильных пожарных расчетов.

Власти Саудовской Аравии ожидают, что в этом году к святым местам ислама в Мекке и ее окрестностях (хадже) приедут не менее 1,5 миллиона паломников. По данным министерства хаджа этой страны, в Мекку ожидается прибытие 1,35 миллиона паломников из-за рубежа и 185 тысяч из других провинций Саудовской Аравии.

Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Завершается хадж праздником Курбан-байрам (в этом году 24-26 сентября).