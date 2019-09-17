Азербайджан заработает более 125 млн долларов на экспорте хурмы - ЭКСКЛЮЗИВ

Азербайджан планирует экспортировать более 220 тыс. тонн хурмы в этом сезоне.

Об этом сообщил Report председатель Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров хурмы Гадир Юсифов.

Доходы от экспорта этих объемов составят предположительно 125 млн долларов, отметил он.

По словам Юсифова, Азербайджан уже начал экспортировать свежую хурму в Россию, и в планах экспорт в Украину, ОАЭ, Молдову и Казахстан.

Азербайджан намерен также экспортировать сушеную хурму в страны Балтии, Германию и Нидерланды, подчеркнул глава ассоциации.

В январе-апреле Азербайджан экспортировал 23,832 тыс. тонн хурмы стоимостью 18,113 млн долларов. Экспорт хурмы составил 0,3% общего экспорта страны.