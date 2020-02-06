​Азербайджан увеличит количество заводов по переработке семян

Одной из проблем, с которой сталкиваются фермеры в Азербайджане, является доступ к качественным семенам.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Агентства аграрного кредитования и развития (AKIA) Мирза Алиев.

"Агентство аграрных услуг принимает меры по контролю качества семян и их выращиванию в соответствии с агротехническими нормами. В то же время, агентство предоставляет финансирование на покупку необходимой техники на льготных условиях для семеноводов. Кроме того, ожидается, что число заводов по переработке семян при Государственном семенном фонде, увеличится до 5-ти в этом году", - сказал он.