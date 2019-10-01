​Азербайджан начинает экспорт гранатов в Польшу и Латвию

Производство граната в Азербайджане, как ожидается, вырастет на 10-12% в этом году по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщил Report председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов.

Он сказал, что в этом сезоне отмечается изобилие граната: "Если в 2018 году в стране было произведено 155 тыс. тонн граната, в этом году мы ожидаем 10-12-процентный рост. Увеличение производства, в свою очередь, повлияет на экспорт".

Гарашов отметил, что Азербайджан планирует экспортировать гранаты в Россию, Украину, Польшу и Латвию: "В Латвию будет отправлено около 20 тонн, в Польшу примерно 40 тонн. В этом году мы начнем работать с этими странами на экспериментальной основе. В то же время переговоры об экспорте граната ведутся с Катаром".

В прошлом году Азербайджан продал за рубеж 9,3 тыс. тонн граната за 12,3 млн долларов.

Отметим, что Ассоциация производителей и экспортеров граната была создана 31 октября 2016 года.