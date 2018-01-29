Азербайджан впервые приступает к производству семян

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Азербайджан может впервые в этом году начать производство семян 9 видов растений.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Гейдар Асадов на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана (2014-2018 гг.).

Министр отметил, что в составе института овощеводства создано семеноводческое хозяйство, и производство первых семян станет возможным в течение этого года.

"Работы по развитию сфер производства семян и саженцев находятся в центре внимания, и к концу этого года и в следующем году будут введены новшества", - добавил он.

По словам Г.Асадова, на закупку лабораторного оборудования для развития семеноводства потрачено 700 тыс. долларов в 2017 году.