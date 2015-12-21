​Азербайджан увеличил посевные площади на 6%

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В хозяйствах Азербайджана продолжается массовый посев озимых под урожай 2016 года. На 1 декабря осуществлен посев на участках общей площадью 867,9 тыс. гектаров.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 852 385 гектаров или 98,2% посевных участков пришлось под озимые культуры, из которых 535 206 гектаров - под пшеницу, 317 150 гектаров - ячмень, 29 гектаров - рожь.

Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года площадь посевных участков озимых выросла на 5,7%, в том числе пшеницы - на 6,4%, ячменя - 4,4%, ржи - в 2,6 раз.