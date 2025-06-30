О нас

Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов почти на 5%

Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов почти на 5% 16:22
АПК
30 июня 2025 г. 16:45
Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов почти на 5%

Азербайджан экспортировал в январе-мае этого года томатов на сумму $113,8 млн, что на 4,8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в июньском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

В мае Азербайджан экспортировал томатов на сумму $39,1 млн, что на 4,55% больше, чем годом ранее.

За январь-май текущего года ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 11,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг $1,4 млрд.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan tomat ixracından gəlirini 5 %-ə yaxın artırıb

Самое читаемое

НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
24 июня 2025 г. 17:11
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
25 июня 2025 г. 14:07
Зеленский обсудил с лидерами государств Е5 и Рютте укрепление украинской ПВО
Зеленский обсудил с лидерами государств Е5 и Рютте укрепление украинской ПВО
25 июня 2025 г. 23:13
В ЦАР погибли 29 учеников в результате давки после взрыва трансформатора
В ЦАР погибли 29 учеников в результате давки после взрыва трансформатора
26 июня 2025 г. 17:27
Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 37° тепла
Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 37° тепла
27 июня 2025 г. 12:47
Айгюн Аттар: В России начался государственный терророр против нерусских народов
Айгюн Аттар: В России начался государственный терророр против нерусских народов
28 июня 2025 г. 23:18
Завтра в Баку осадков не ожидается
Завтра в Баку осадков не ожидается
30 июня 2025 г. 12:54
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
23 июня 2025 г. 23:53
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
24 июня 2025 г. 12:28
Государственное рекламное агентство выбирает аудитора
Государственное рекламное агентство выбирает аудитора
25 июня 2025 г. 09:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi