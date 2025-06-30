Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов почти на 5%

16:22

Азербайджан экспортировал в январе-мае этого года томатов на сумму $113,8 млн, что на 4,8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в июньском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

В мае Азербайджан экспортировал томатов на сумму $39,1 млн, что на 4,55% больше, чем годом ранее.

За январь-май текущего года ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 11,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг $1,4 млрд.