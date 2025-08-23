О нас

Азербайджан увеличил доходы от экспорта фруктов и овощей за 7 месяцев

Азербайджан увеличил доходы от экспорта фруктов и овощей за 7 месяцев Азербайджан увеличил доходы от экспорта фруктов и овощей за 7 месяцев
АПК
23 августа 2025 г. 15:39
Азербайджан увеличил доходы от экспорта фруктов и овощей за 7 месяцев

За январь-июль этого года из Азербайджана было экспортировано 490 210,91 тонн фруктов и овощей на сумму $505 млн 945,75 тыс., что на 31,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в стоимостном и на 33% в количественном выражении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

Доля фруктов и овощей в экспорте основных ненефтяных продуктов из Азербайджана составляет 27,17%.

В июле из страны было экспортировано 88 210,45 тонн фруктов и овощей на сумму $90 млн 649,86 тыс., что в 1,8 раза и 2 раза больше соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan posts over 30% surge in fruit and vegetable exports in 7 months
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 7 ayda meyvə-tərəvəz ixracından 500 milyon dollardan çox gəlir götürüb

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi