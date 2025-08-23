Азербайджан увеличил доходы от экспорта фруктов и овощей за 7 месяцев

За январь-июль этого года из Азербайджана было экспортировано 490 210,91 тонн фруктов и овощей на сумму $505 млн 945,75 тыс., что на 31,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в стоимостном и на 33% в количественном выражении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

Доля фруктов и овощей в экспорте основных ненефтяных продуктов из Азербайджана составляет 27,17%.

В июле из страны было экспортировано 88 210,45 тонн фруктов и овощей на сумму $90 млн 649,86 тыс., что в 1,8 раза и 2 раза больше соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.