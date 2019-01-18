Азербайджан сократил расходы на импорт сахара

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В 2018 году Азербайджан импортировал 238 773,05 тонн сахара на сумму 86 528,40 тысяч долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, это на 129 951,22 тонны (35,2%) и 83 228,56 тысячи долларов (49%) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В прошлом году импорт сахара составил 0,75% от общего объема импорта Азербайджана.